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ولي عهد أبو ظبي ل محمد بن سلمان: الله لا يفرقنا يا بو سلمان (فيديو)

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 11:07
محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارة "بن سلمان" الأخيرة لدولة الإمارات.
في الفيديو المنشور، يظهر الشيخ محمد بن زايد وهو يقول لولي العهد السعودي: "الله لا يفرقنا يا بو سلمان، والعلاقات تقوى عند الشدائد"، ليرد عليه الأمير محمد بن سلمان قائلا: " وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد".


وزار ولي العهد السعودي، العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، في ثاني محطات جولته الخليجية، بعد زيارته سلطنة عمان وقبل أن يتوجه إلى قطر ضمن جولته إلى دول الخليج العربية.

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