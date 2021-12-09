ولي عهد أبو ظبي ل محمد بن سلمان: الله لا يفرقنا يا بو سلمان (فيديو)

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارة "بن سلمان" الأخيرة لدولة الإمارات.

في الفيديو المنشور، يظهر الشيخ محمد بن زايد وهو يقول لولي العهد السعودي: "الله لا يفرقنا يا بو سلمان، والعلاقات تقوى عند الشدائد"، ليرد عليه الأمير محمد بن سلمان قائلا: " وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد".

الشيخ #محمد_بن_زايد : الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد. * الأمير #محمد_بن_سلمان : وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد. * بعد هذا الحوار الأخوي ينتهي الكلام 🇦🇪🇸🇦 pic.twitter.com/EstFs5KWyy — سالــم بن صبـرانMBZ 🇦🇪 (@SHGRDYAD) December 9, 2021

🛑الشيخ محمد بن زايد :

الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد .



🛑الأمير محمد بن سلمان :

وقت الشدة ما شفنا إلا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد. pic.twitter.com/2rLQA2AvJC — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) December 8, 2021

محمد بن زايد



الله لا يفرقنا يا بو سلمان وانتوا اهل واخوان



محمد بن سلمان



وقت الشدة شفنا رجال وناس قول وفعل



ما أعظم حديث الكبار..وحين يتحدث الكبار يختفي جميع المتسلقين والمنتفعين🇸🇦❤️🇦🇪 pic.twitter.com/eEj834JtY1 — جمال الحربي (@JALHARBISKY) December 8, 2021

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان…يقول

"وقت الشدة شفنا الإمارات قول وفعل…"

الشيخ محمد بن زايد…يقول "الله لا يفرقنا يا بو سلمان وانتوا أهل وأخوان…"

🇦🇪🇸🇦

pic.twitter.com/oBbA2wcKUt — Eng-mohammed Alotibi (@DmfMohe) December 8, 2021



وزار ولي العهد السعودي، العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، في ثاني محطات جولته الخليجية، بعد زيارته سلطنة عمان وقبل أن يتوجه إلى قطر ضمن جولته إلى دول الخليج العربية.