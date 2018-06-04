ولي عهد الأردن في الاعتصام الحاشد بعمّان (فيديو)

ظهر ولي العهد الأردني وهو محاط بمجموعة من رجال الأمن، والدرك

زار ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، موقع الاعتصام الحاشد في العاصمة عمّان، فجر الاثنين.

وقال الأمير الحسين خلال وجوده في منطقة "الدوار الرابع": "سيّدنا بسلم عليكم كثير.. وأهم شيء نحمي المواطنين، وخليهم يعبروا عن رأيهم".

وظهر ولي العهد الأردني وهو محاط بمجموعة من رجال الأمن، والدرك.

وأضاف: "إحنا وإياهم، كلنا ورا سيدنا، بدنا نحمي هذا البلد، ويعطيكم ألف عافية، وسيدنا بسلم عليكم كثير كثير كثير".

ويواصل الأردنيون اعتصامهم الذي بدأ قبل خمسة أيام، احتجاجا على مشروع قانون الضريبة الذي طرحته الحكومة.

ومن المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء هاني الملقي استقالته، الاثنين أمام الملك عبد الله الثاني، الذي استدعاه للمثول أمامه، بحسب وسائل إعلام أردنية.