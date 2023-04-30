ولي عهد الأردن: هكذا تعرفت على رجوة آل سيف (فيديو)

البوابة - فاجأ أحد الأشخاص، ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، خلال المشاركة بمنتدى "تواصل"، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، بسؤال عن كيفية تعرف الأمير على خطيبته الآنسة رجوة آل سيف.

ولم يتردد ولي العهد، في الإجابة على سؤال المشارك بالمنتدى، كاشفا أمام الحضور، بداية العلاقة التي جمعته مع خطيبته السعودية.

وقال الأمير الحسين بن عبد الله الثاني: "تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة وما حكينا أو شفنا بعض لبعد ما تعرفنا".

وأعرب ولي العهد، عن شعوره بالسعادة، وبأنه محظوظ بالتعرف على خطيبته، قائلا: "بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف على وحدة مثل رجوة".

وأكد الأمير الأردني، أنه وخطيبته رجوة يشعران بالراحة والانبساط، مشيرا إلى اقتراب موعد زفافه من الآنسة رجوة آل سيف.

“بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف على وحدة مثل رجوة”.. ولي العهد يتحدث للمرة الأولى عن لقائه الأول بخطيبته رجوة #ولي_العهد #رجوة #الأمير_الحسين #تواصل #هنا_المملكة pic.twitter.com/bvmN82tKSW — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 29, 2023

يشار إلى أن الديوان الملكي، كان قد أعلن في وقت سابق، أن موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف، سيكون في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من يونيو 2023.

وشهدت العائلة الملكية الأردنية، في أغسطس 2022، خطوبة ولي العهد، على رجوة آل سيف، حيث جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور كل من: الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.