"وول ستريت جورنال": السيسي والأسد يلتقيان أواخر الشهر الجاري

البوابة - أفاد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن أواخر الشهر الجاري، قد يشهد لقاء مرتقبا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري بشار الأسد.

وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى وجود محادثات بين القاهرة ودمشق لإعادة العقات الدبلوماسية بينهما.

ورجحت المصادر، أن يكون لقاء السيسي والأسد، بعد نهاية شهر رمضان الحالي، أي في نهاية أبريل الجاري، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد موعد ومكان الاجتماع بعد.

ووصل أمس السبت، إلى العاصمة المصرية، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يرافقه وفد من المعنيين في الوزارة، لاجراء مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري.

وأعلنت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري عقد مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيره السوري فيصل المقداد

وتعتبر زياة المقداد إلى مصر، هي الأولى منذ سنوات، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية المصري إلى العاصمة دمشق، قبل أسابيع، لدعم سوريا في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

والتقى وزير الخارجية المصري، خلال زيارته إلى دمشق في فبراير الماضي، التي تعتبر الأولى إلى سوريا منذ بداية الأزمة عام 2011، وزير الخارجية السوري والرئيس بشار الأسد، بقصر الرئاسة.