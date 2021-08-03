ووهان الصينية تعود الى الواجهة بعد رصد سلالة جديدة

عادت مدينة ووهان الصينية الى الواجهة بعد ان رصد أول حالات إصابة محلية بسلالة دلتا شديدة العدوى والمتحورة من فيروس كورونا في المدينة، البالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة والتي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019.

ضمان سلامة سكان ووهان

واعلن لي تشيانغ، المسؤول بمدينة ووهان، وهي عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين، ان هذا الاجراء “لضمان سلامة كل من في المدينة، ستنطلق سريعا حملة لإجراء اختبار الحمض النووي على مستوى المدينة لرصد النتائج الإيجابية والإصابات التي لا تظهر عليها أعراض”.

اعداد منخفضة للمصابين بكورونا

وسجلت الصين 90 حالة إصابة مؤكدة جديدة يوم الإثنين مقارنة مع 98 حالة يوم الأحد، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة، إن 61 من الإصابات المؤكدة الجديدة انتقلت محليا.

وسجلت الصين 41 حالة إصابة جديدة بلا أعراض. وهي لا تصنف الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

وحتى الثاني من أغسطس آب، بلغ العدد الإجمالي للإصابات في الصين 93193 حالة مؤكدة، في حين ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

كانت مدينة ووهان هي من أوحت للعالم بفكرة العزل العام والإغلاق وإجراء فحوص جماعية، ولم تسجل أي حالات إصابة انتقلت محليا منذ منتصف مايو/ أيار من العام الماضي، لكن السلطات أكدت يوم الإثنين رصد 3 حالات جديدة بالسلالة المتحورة دلتا.