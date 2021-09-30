يافا: اكتشاف صاروخ في الميناء.. وعبوة ناسفة في "منتزه عام"

أغلقت السلطات الاسرائيلية صباح اليوم الخميس، ميناء يافا، إثر اكتشاف صاروخ في المياه قرب الميناء، كما أعلنت الشرطة عن العثور على عبوة ناسفة قرب منتزه عام في المدينة.

وأكدت وسائل إعلام، منها صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"جيروزاليم بوست"، أن غواصا أبلغ الشرطة أنه رصد صاروخا في المياه قرب الميناء، ما دفع السلطات إلى إغلاقه.

وأشارت التقارير إلى أن وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى الموقع ويتعامل خبراء متفجرات مع الحادث.

في غضون ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اكتشاف عبوة ناسفة في شجيرات قرب متنزه عام في يافا، وتم تفكيكها وفتح تحقيق في الحادث.