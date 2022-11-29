يحرض صديقة على قتل امه في دير الزور

القت القوات الامنية في مدينة دير الزور شمال سورية على شاب وصديقة بعد ان حرض الاول الثاني وتآمر معه على قتل والدته للاستحواذ على املاكها بعد ان منعته من شراء المخدرات

وفق التفاصيل فقد عثر في حي الطب بمدينة دير الزور على السيدة “شمسـة. ع” تبلغ من العمر 61 عاماً، جثة هامدة بسبب الخنق بواسطة حبل، وفي التحقيق تبين ان ابنها المدعو “محمـد . ح” حرض صديقه المـدعو “محمـد . ع” على الجريمة بسبب المضايقات التي يتعرض لها من والدته وقيامها بمنعه من تعاطي المواد المخدرة” وقد اقر المتهمان بفعلتهما

وقال ابن الضحية انه اراد الاستيلاء علـى المنزل والزواج بخطيبته التـي ترفض السكن مع والدته، وطلـب منه القاتل السـفر إلى مدينـة دمشـق لإبعـاد الشـبهة عنهمـا ثم قام بالتسلل لـيـلاً إلى منـزل المغدورة وخنقها بواسطة حبـل قبل ان يستولي على مليـون ونصـف المليون ليرة سـورية وحلقات ذهب وسـاعة يد.