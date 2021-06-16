يعقوب أمام القضاء مهاجما حسن البنا وسيد قطب

مثل الداعية المصري الشهير محمد حسين يعقوب أمام القضاء، في قضية متهم بها عناصر ينتمون لتنظيم "الدولة".

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الشيخ يعقوب مثل أمام محكمة الجنايات في القاهرة، كشاهد بطلب من المحكمة في القضية المعروفة باسم "داعش إمبابة".

ونفى يعقوب أن يكون أفتى في أي من دروسه ومحاضرات ما من شأن أعضاء "داعش" الاستناد إليه.

وأضاف: "‏لا علاقة لي بالسياسة، ولا أنتمي لأي حزب أو جماعة، و لا أعرف معنى الفكر الجهادي".

وعند توبيخ القاضي له بسبب تغيبه عن الجلستين السابقة، قال يعقوب: "تأخرت في الحضور للشهادة لظروفي الصحية، ولأن المحامي أبلغني أني شاهد نفي، وأن حضوري اختياري".

كما هاجم مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، قائلا إنه كان يسعى إلى الوصول للسلطة.

وقلل من شأن المفكر سيد قطب، قائلا إنه "ليس شيخا، ولم يتفقه في علوم الدين".

واعتبر يعقوب أن عبد الفتاح السيسي هو "ولي أمر شرعي".

يشار إلى أن الداعية السلفي محمد حسان مدعو هو الآخر للحضور كشاهد في القضية ذاتها.