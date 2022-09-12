السعودية تعتقل يمنيا أدى العمرة عن الملكة إليزابيث (فيديو)

اعتقلت السلطات السعودية الاثنين، مقيما يمنيا كان ظهر في مقطع فيديو أمام الحرم المكي وهو يحمل لافتة يعلن فيها أداء العمرة عن ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

وقال موقع "سبق" السعودي ان القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام ضبطت المقيم الذي اكتفت بالاشارة الى انه من جنسية عربية "بعد تداول مقطع فيديو له بساحات الحرم وكتابته عبارات مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة بخصوص أداء شعيرة العمرة".

واضاف الموقع ان المقيم جرى ضبطه "قبل دخوله إلى الحرم المكي الشريف، وهو في الساحات الخارجية، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص".

وفي الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام تصريحا منسوبا للمتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، كشف فيه عن ان المقيم يحمل الجنسية اليمنية.

واضاف المتحدث في التصريح المنسوب اليه ان "المقيم اليمني قام بتصوير نفسه في الحرم المكي وهو يحمل بيده قطعة قماشية مكتوب عليها -العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية- مكتوبةً باللغتين العربية والإنجليزية".

واحد راح عمل عمره علي روح الملكه اليزابيث 😂😂

لا وكاتبها علي بانر ومصورها فيديو

الشهره والترند pic.twitter.com/hUKVof89lc — الحصاد (@ahmedhanafyi) September 12, 2022

وقال معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي ان المقيم اليمني يدعى مالك اليزيدي اليافعي.

وظهر المقيم اليمني في الفيديو وهو يتمتم بعبارات دعاء للمكلة إليزابيث بينما حمل لافتة كتب عليها بالعربية والانجليزية "نسأل الله أن يتقبلها في الجنة ومن الصالحين".

وتسبب تصرف هذا الشخص في اثارة الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل، والتي تراوحت بين السخرية والشجب، والمطالبات بمعاقبته جزاء على تحويله الحرم المكي الى ساحة للاستعراض بهدف الشهرة.