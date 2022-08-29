ينتحر بالقاء نفسه داخل حظيرة للأسود في غانا

قذف رجل نفسه داخل حظيرة للأسود في غانا، ليلقى حتفه بين انيابها، وذلك في حادثة هي أِشبه بعملية انتحار غير مفهومة الدوافع.

ووقعت الحادثة داخل حديقة حيوانات في أكرا، عاصمة غانا، وفق ما أفادت الوكالة الحكومية المكلفة بحماية الحيوانات البرية.

وقالت لجنة الغابات في بيان إن ”سلطات حديقة حيوانات أكرا رصدت خلال دورية روتينية رجلا في منتصف العمر يقفز فوق السياج الأمني ويدخل إلى حظيرة الأسد“.

وأضافت أن ”الدخيل أصيب جراء تعرضه لهجوم من قبل أحد الأسود، وتأكدت وفاته متأثرا بجروحه، ونُقلت جثته إلى المشرحة“.

وجرى وضع الأسد واللبؤة وشبلاهما مؤقتا في قفص أثناء انتشال الجثة من الحظيرة، فيما لم تُحدد بعد الأسباب التي دفعت هذا الرجل إلى دخول السياج.