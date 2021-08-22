يهود المغرب يطلبون تغيير موعد الانتخابات لتزامنها مع أعيادهم

طلب يهود المغرب من وزارة الداخلية تأخير تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من الشهر المقبل، وذلك لتزامنها مع عيد رأس السنة العبرية "روش ها شنا".

وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن "مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب" تولى ارساله هذا الطلب الى السلطات، على اعتبار ان هذا اليوم يمثل يوم صلاة وعبادة غير منقطعة، يقضيه اليهود في المعابد.

واضافت ان "تزامن تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية مع هذه المناسبة الدينية وقدسيتها سيقف حاجزا أمام إمكانية مشاركة اليهود المغاربة في انتخابات مجلس الطوائف اليهودية".

وتقدم جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية بمراكش، برسالة إلى وزير الداخلية، منبها إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات بيوم أو يومين، ضمانا لإجراء هذه العملية في أجواء ملائمة.

يذكر أن المغرب يضم أكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا. ويعيش اليهود فيه منذ العصور القديمة وقد ازداد عددهم على مر العصور وخصوصًا مع وصول اليهود الذين طردهم الملكان الكاثوليكيان من إسبانيا ابتداء من عام 1492.

بلغ عدد أبناء الجالية نحو 250 ألف نسمة في أواخر الأربعينيات، وهو ما يعادل حوالى 10% من السكان. وغادر كثير من اليهود بعد قيام دولة إسرائيل في عام 1948، ولم يبق منهم سوى ثلاثة آلاف في المغرب. ويعد المجتمع اليهودي في الدار البيضاء من أكثر المجتمعات اليهودية نشاطًا.

وقد أصبح المغرب اخيرا رابع دولة عربية تعلن تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل هذه السنة، مقابل اعتراف واشنطن بـ"سيادة" الرباط على الصحراء الغربية المتنازع عليها.