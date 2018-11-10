الاردن: العثور على امين عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود وعليه آثار تعذيب

أمين عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل

عثرت الاجهزة الامنية صباح اليوم السبت على أمين عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل.

ونشر اصدقاء قنديل عبر حسابتهم في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انباء العثور عليه مع الاشارة الى تعرضه للضرب والايذاء.

وكانت مديرية الامن العام قج اعلنت انها تلقت بلاغا ورد مساء الجمعة باختفاء أمين عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل في العاصمة عمان، والتحقيق جار.

واضاف مصدر في المديرية لـ عمون ان قنديل اختفى في منطقة طارق بعد العثور على مركبته وهو ليس بداخلها.