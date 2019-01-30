يونيسف: مقتل وجرح 6700 طفل يمني منذ اندلاع الحرب

قرابة 358 ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، الأربعاء، مقتل وإصابة أكثر من 6700 طفل يمني، منذ اندلاع الحرب عام 2015.

وقالت المنظمة في تغريدات نشرتها عبر حساب مكتبها باليمن على تويتر، إن قرابة 358 ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

وأضافت أن هؤلاء الأطفال “بحاجة ملحة إلى العلاج”.

وشددت المنظمة الأممية على ضرورة وقف الهجمات التي تستهدف الأطفال في اليمن.

ومنذ نحو أربعة أعوام، يشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية المسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة “الحوثي” التي تسيطر على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014.

وجعلت الحرب، ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن “الأسوأ في العالم”