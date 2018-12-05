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٩١١ حركة احتجاجية في ١٧١ مدينة إيرانية ضد النظام في شهر نوفمبر

٩١١ حركة احتجاجية في ١٧١ مدينة إيرانية ضد النظام في شهر نوفمبر
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