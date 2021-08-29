​طالبان: أخوند زاده في قندهار و"سيظهر قريبا"

أعلنت حركة طالبان الأحد، أن زعيمها هبة الله أخوند زاده موجود في أفغانستان وتحديدا في مدينة قندهار، و“سيظهر قريبا بشكل علني”.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد “إنه في قندهار. إنه يقيم هنا منذ البداية”.

من جهته، أورد مساعد المتحدث بلال كريمي أنه “سيظهر قريبا بشكل علني”.

ويتزعم أخوند زاده طالبان منذ العام 2016، لكن دوره الفعلي ليس واضحا، ويقتصر نشاطه المعروف على رسائل سنوية يوجهها في أعياد المسلمين.

ولم يظهر أبدا منذ استعادت طالبان السيطرة على أفغانستان منتصف آب/أغسطس تزامنا مع قرب إنهاء الانسحاب الأمريكي.

وكان مؤسس طالبان الملا محمد عمر أيضا لا يحب الظهور العلني ونادرا ما توجه إلى كابول حين كانت الحركة تحكم البلاد خلال التسعينات.

وتعتبر قندهار مهد الحركة.