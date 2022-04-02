‎الإمارات وقطر ترحبان بإعلان الهدنة في اليمن

رحبت الإمارات وقطر بالهدنة التي اعلنت الأمم المتحدة، عن توافق أطراف النزاع في اليمن عليها والتي تستمر لشهرين قابلين للتمديد ودخلت حيز التنفيذ مساء السبت.

والجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، تبدأ اعتبارا من السبت.

وأعربت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بقبول الهدنة، مؤكدة دعمها كل الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكدت الإمارات وفقا للبيان الذي اوردته لوكالة الأنباء الرسمية، على ”الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن“، مجددة التزامها ”بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة“.

ومن جانبها ايضا، رحبت قطر، السبت، بإعلان الأمم المتحدة، عن توافق أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن بلادها ترحب بهذا الإعلان الأممي، معربة عن تطلعها إلى أن "تمهد الخطوة، لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن."

وأعربت عن تطلعها أيضا إلى "انخراط كافة الفاعلين في المشهد اليمني وبدعم من المجتمع الدولي، في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية".

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي 16:00 (ت.غ)، حسب مراسل الأناضول

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.