“داخلية” باكستان تمنع زعيم المعارضة من مغادرة البلاد

شهباز شريف

أصدرت وزارة الداخلية الباكستانية، الثلاثاء، قرارا يقضي بمنع شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ جناح نواز المعارض، من مغادرة البلاد.



وأوضحت وزارة الداخلية أن قرار المنع جاء بناء على طلب مكتب المساءلة الوطني لمكافحة الفساد.

وتعرض “شريف” للتوقيف في يناير/كانون ثاني الماضي، بتهمة إلغائه عقد مشروع سكني منخفض التكلفة، ومنحه لشركة يفضلها.



وتتهم الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عمران خان، شهباز شريف، بالتسبب في خسائر بملايين الروبيات، على خلفية الاتهام المنسوب إليه.



ويواجه “شريف” أيضا اتهامات بمنح عقود غير قانونية، تقضي ببناء محطات معالجة المياه في إقليم البنجاب لمصلحته الشخصية.



من جهته، نفى “شريف” التهم الموجهة إليه قائلا، إنه ألغى العقد لأنه مُنح لشركة مدرجة في قائمة سوداء من قبل السلطات.

وسبق أن تولى “شهباز” منصب رئاسة الوزراء في حكومة إقليم البنجاب ثلاث مرات