“غيتس”: “الإرهاب البيولوجي” قادم

حذر مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، من أن أكبر المخاطر التي تحدق بالكرة الأرضية، بعد جائحة فيروس “كورونا” تتمثل في “الإرهاب البيولوجي”، إضافة إلى التغير المناخي.

وخلال مقابلة أجراها مع قناة “فيريتاسيوم”، قال الملياردير البارز إن العالم يجب عليه أن يسارع بالاستعداد فورًا للتعامل مع التهديدات المرتبطة بـ”الإرهاب البيولوجي”.

لو أرادت جهة ما، إلحاق ضرر بالغ بالبشر والقضاء على شعوب بأكملها، فإنها ستلجأ إلى صناعة فيروس جديد يفتك بالأرواح، وستكون الخسائر أفدح بمراحل مقارنة بالأوبئة والجوائح التي تظهر بصورة طبيعية مثل الجائحة الحالية.

وأوضح “غيتس” أن نسب الضحايا الذين يسقطون بسبب خطر “التغير المناخي”، كل عام، سيتجاوز معدلات الوفيات المترتبة على جائحة فيروس “كورونا”.

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