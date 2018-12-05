“كفرناحوم” و ما تريده ولاء و”حديقة الحيوان” تحصد جوائز مهرجان أجيال السينمائي السادس

وجاءت النتائج بناء على تصويت أكثر من 550 حكماً من 55 بلداً من ضمنهم 25 حكماً دولياً،

– أجيال يكرّم كايلاش ساتيارثي الحائز على جائزة نوبل للسلام ويمنحه جائزة تقديرية تكريماً له عن دوره القيادي للقضاء على الاستغلال والعنف الممارس تجاه الأطفال

اختتم مهرجان أجيال السينمائي السادس، من تقديم مؤسسة الدوحة للافلام، عروضه وفعالياته اليوم في الحي الثقافي كتارا في حفل تضمن الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المسابقة الرسمية.

وجاءت النتائج بناء على تصويت أكثر من 550 حكماً من 55 بلداً من ضمنهم 25 حكماً دولياً، ويتوزعون في ثلاث فئات هي بدر التي تضم الحكام الشباب من 18 إلى 21 عاماً، هلال للحكام من 13 إلى 17 عاماً، ومحاق للصغار من 8 إلى 21 عاماً. وقد حضر الحكام الدوليون من بلدان عدة منها أرمينيا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، الأردن، الكويت، عمان، أسبانبا، تركيا، المملكة المتحدة.

وجاءت نتائج الجوائز على الشكل التالي:

بدر

– أفضل فيلم طويل: “كفرناحوم” (لبنان/2018) للمخرجة نادين لبكي

– أفضل فيلم قصير: “نقلة” (الكويت/2017) للمخرج الكويتي يوسف البقشي

هلال:

– أفضل فيلم طويل: “ما تريده ولاء” (كندا، الدنمارك/2018) للمخرجة كريستي جارلاند

– أفضل فيلم قصير: قتل الأمل” (فرنسا/2017) من إخراج جوليا ريتالي وناتاشا غرانجو

محاق:

– أفضل فيلم طويل: “حديقة الحيوان” (إيرلندا، المملكة المتحدة/2017) للمخرج كولن ماكلوفر

– أفضل فيلم قصير: “قبقب” (قطر/2018) للمخرجة القطرية نوف السليطي

كما حقق فيلم “كفرناحوم” جائزة الجمهور فيما فازت الممثلة فاطمة النهدي لدورها في فيلم “قبقب” بـ “جائزة عبد العزيز جاسم لأفضل أداء تمثيلي” وذلك ضمن “جوائز صنع في قطر” التي أعلن عنها في وقت سابق. وتضم المسابقة الرسمية في مهرجان أجيال في هذا العام 33 فيلماً قصيراً من ضمنها 8 أفلام من برنامج “صنع في قطر”، و13 فيلماً طويلاً.

وفي حفل الختام، كرّم مهرجان أجيال السينمائي كايلاش ساتيارثي الحائز على جائزة نوبل للسلام ومنحه جائزة تقديرية تكريماً له عن دوره القيادي ومساهماته الإستثنائية للقضاء على الاستغلال والعنف الممارس تجاه الأطفال. وكان كايلاش قد حضر عرض فيلم “بلا ثمن”(الولايات المتحدة الأمريكية/2018) في المهرجان والذي يوثّق قصة حياته وأعماله. ويتميز كايلاش بجهوده الإنسانية حيث تم تحت رعاية مؤسسته باچپان باچاو أندولان (حركة إنقاذ الطفولة) إنقاذ أكثر من 87,000 طفل حتى الآن من ويلات العبودية، والإتجار والعمل القسري.

وقد حصد ساتيارثي دعم الأطفال في قطر من حكام مهرجان أجيال من خلال تعهدهم وحماسهم لدعم حملة 100 مليون من أجل 100 مليون التي كان قد أطلقها عام 2016 لتحفيز 100 مليون شاب على تكريس مجهودهم نحو تحسين الظروف وتقديم مستقبل أفضل لـ 100 مليون شاب ممن هم أقل حظاً.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي: “حين بدأنا النسخة السادسة من المهرجان، كان هدفنا تقديم أفلام تمثل “صوت الأجيال”، وها أنتم الأجيال التي ستواصل حمل الأرث في المستقبل. من خلال أقواكم وأفعالكم، تستطيعون تغيير العالم وتحقيق السلام وتأمين الاستقرار والأمان. وبصفتكم مواطنين عالميين الآن، فإنكم ستمثلون رسل التغيير الإيجابي إلى كل العالم”.

كما توجهت الرميحي بالشكر إلى الشركاء في القطاعين العام والخاص تقديراً لجهودهم في تقديم هذا الحدث، كما واصلت شكرها لصناع الأفلام والجمهور. وأضافت: “في هذا العام، تناولت أفلام المهرجان مواضيع تركز على الأمل والشجاعة والمرونة، وقد ساعدت على ربط الجمهور بجذوره وماضيه في عالم تسيطر عليه التكنولوجيا والتطور السريع. ومن خلال التفاعل الفني لمجمتعنا المحلي، والجلسات الحوارية والأنشطة المتنوعة، عززنا مكانة أجيال كحدث مجتمعي ينشر قيم التسامح والفهم المشترك والاحترام المتبادل وكذلك التعاون وروح الجماعة”.

وضمّ برنامج أفلام أجيال لهذا العام 23 فيلماً طويلاً و 58 فيلماً طويلاً من ضمنها 24 فيلماً من العالم العربي و 44 منها لمخرجات نساء. وكان المهرجان قد افتتح بفيلم “ملاعب الحرية” (ليبيا، المملكة المتحدة، الولايات الماتحدة، هولندا، كندا، لبنان، قطر/2018) وهو فيلم وثائقي ملهم يظهر كيف يمكن للشجاعة التغلب على التحديات والعوائق الثقافية والصور النمطية الاجتماعية بهدف تحقيق الأحلام والطموحات.

ويظهر هذا الفيلم الملهم شجاعة ثلاث نساء وجهودهن لتأسيس فريق كرة قدم للنساء في حقبة ما بعد الثورة في ليبيا، وتزامن عرضه مع تسلم قطر لراية كأس العالم من روسيا وتكملة لرؤية اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم البطولة العالمية في قطر عام 2022، لتكون أول بطولة تنظم في منطقة الشرق الأوسط. كما شهد المهرجان عروض أفلام “صنع في روسيا” احتفالاً بالعام الثقافي لقطر ورورسيا 2018.

ومن أبرز فعاليات أجيال في هذا العام، كان المعرض الفني التفاعلي “(ردة) فعل” الذي احتضن أعمالاً فنية لـ 12 صانع فيلم وفنان قطري واعد. ويعكس المعرض قيم الشجاعة والمرونة والعزيمة للتغلب على الصعاب التي تميز بها القطريون والمقيمون في قطر والخروج من المحن بإرادة أقوى.

وقدّم المهرجان جلسات حوارية في منبر أجيال بمشاركة خالد مزنر، منتج ومؤلف موسيقى فيلم “كفرناحوم”، الفنان الغرافيتي الفرنسي-التونسي إل سيد، معرض جيكدوم الذي يعدّ من أكبر معارض الثقافة الدارجة في قطر وشمل أنشطة عديدة منها أيام الأزياء التنكرية، بطولات ألعاب الفيديو، بالإضافة إلى عروض الأفلام. وخلال المعرض، أظهر المصممون القطريون وفنانو الرسوم المتحركة مهاراتهم وأعمالهم المميزة التي حظيت بإعجاب الجمهور والزوار.

نبذة عن الأفلام التي فازت بالجوائز:

في فئة بدر:

أفضل فيلم طويل:

“كفرناحوم” للمخرجة نادين لبكي ويتتبع رحلة الطفل زين ذو الثانية عشر عاماً،الذي يقرر أن يقاضي أهله بتهمة إنجابه وإحضاره إلى هذا العالم، رغم أنه من الواضح أنهما غير قادرين على منحه ما يحتاجه من رعاية.

أفضل فيلم قصير:

“نقلة” للمخرج يوسف البقشي ويدور حول قصة شاب مقعد يعيش مع والدته ويصارع ليتغلب على عجزه.

في فئة هلال:

أفضل فيلم طويل:

“ما تريده ولاء” للمخرجة كرستي جارلاند ويسرد قصة ولاء، التي نشأت في مخيم للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية بينما كانت والدتها في المعتقل. ويتتبع الفيلم رحلتها منذ سن 15 حتى 21، ويسلط الضوء على إصرارها بأن تصبح واحدة من النساء القلائل اللاتي انضممن لصفوف قوات الأمن الفلسطينية.

أفضل فيلم قصير:

“قتل الأمل” للمخرجة جوليا ريتالي وناتاشا غرانجو. تدور أحداث الفيلم في الداخل السوري، ووسط أتون الحرب الأهلية المأساوية، حيث يقف أنس الباشا مجسدًا معنى أكبر من ذاته؛ إنه المهرج الأخير في مدينة حلب.

في فئة محاق:

أفضل فيلم طويل:

“حديقة الحيوان” للمخرج كولن ماكايفور، ويدور حول توم الصغير مع أصدقائه غير المتآلفين لإنقاذ الفيل الرضيع “باستر” أثناء الغارات الجوية الألمانية على بلفاست عام 1941.

أفضل فيلم قصير:

“قبقب” للمخرجة نوف السليطي، ويتحدث عن فتاة صغيرة تهوى المغامرة، تذهب في رحلة لصيد القبقب (السلطعون) برفقة عائلتها. وتعقد العزم على كسب ثقة والدها.

الشركاء الرسميون لمهرجان أجيال السينمائي 2018: الحي الثقافي كتارا “الشريك الثقافي”، Ooredoo “الشريك الرئيسي”، نوفو سينماز “الشريك الاستراتيجي”، فندق سانت ريجس الدوحة “الراعي المميز”.

حول مؤسسة الدوحة للأفلام

“مؤسسة الدوحة للأفلام” مؤسسة ثقافية مستقلة غير ربحية تأسست في عام 2010 لضم كافة المبادرات السينمائية في قطر تحت مظلة واحدة. تدعم المؤسسة نمو الأفلام المحلية من خلال تعزيز التعليم السينمائي ورفع الذائقة السينمائية والمساهمة في تطوير وبناء صناعة سينمائية إبداعية ومستدامة في قطر. وتتضمن برامج “مؤسسة الدوحة للأفلام” على مدار العام: تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والعالمية، والبرامج التعليمية وعروض الأفلام، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان أجيال السينمائي وقمرة. وباتخاذها للثقافة والمجتمع والتعليم والترفيه ركائز أساسية لها، تشكل “مؤسسة الدوحة للأفلام” مركزاً سينمائياً شاملاً في الدوحة، بالإضافة إلى كونها مورداً أساسياً للمنطقة والعالم. وتلتزم المؤسسة بدعم الرؤية الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قطري مستدام يقوم على أسس المعرفة.

Doha Film Institute

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مهرجان أجيال السينمائي

مهرجان أجيال السينمائي احتفال سنوي بالأفلام صُمّم لتنمية عقول الشباب ودعم بناء مواطنين عالميين يتمتعون بالوعي والمعرفة ليشكلوا قادة المستقبل وذلك ضمن بيئة تعليمية وإبداعية. يجمع مهرجان أجيال السينمائي الناس من مختلف الأعمار لمشاهدة العروض والمشاركة في الفعاليات التي تلهم التفاعل الإبداعي وتحفز الحوار حول السينما. ومن خلال برامج الحكام التي تجمع الصغار والشباب من عمر 8 إلى 21 عاماً، يحظى هؤلاء بفرصة مشاهدة ومناقشة وتحليل الأفلام والثقافات العالمية، فيطورون بذلك قيم الثقة بالنفس ومهارات التفكير النقدي المستقل وحرية التعبير عن الذات ويرفعون من مستوى ذائقتهم السينمائية. يقام مهرجان أجيال السينمائي في دورته السادسة من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.