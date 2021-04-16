“كورونا” ازداد ضراوةً خلال الأسبوعين الماضيين

أطلق مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، تحذيرًا من خطورة التفشي المتسارع لحالات الإصابات والوفيات بفيروس “كورونا”.

وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي عقده في جنيف: معدلات الزيادة يجب أن تثير أقصى درجات القلق، وقد بلغت المعدلات إلى الضعفين خلال الأسبوعين الماضيين، وهو أعلى معدل للزيادة منذ بدأت الجائحة.

ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد ووضع الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة.

وشرعت لجنة اللوائح الصحية الدولية في عقد اجتماعات، بغرض مراجعة اللوائح ، ومن المنتظر إعلان نتائج اجتماعاتها، الاثنين القادم.