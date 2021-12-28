ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ الاردنية تصعد ضد الاونروا

جددت ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ في ﺍﻷﺭﺩﻥ اتهامها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الاونروا- بالتحول من شاهد على مأساة الشعب الفلسطيني الى متآمر على حقوقه.

الاونروا من شاهد الى متآمر

وقال بيان صادر عن اللجان وصل البوابة نسخة منه، ﺍﻷوﻧﺭﻭﺍ ،ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺩﺍﻋﻤﺎً ﻟﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺴﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،ﺍﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﻠﺎﻗﻴﺔ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺴﺘﻬﺎ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ﻭﺯﻭﺩﺗﻬﺎ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ التي ﺗﻘﺮ خلالها ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ.

اللجان المجتمعية: الاونروا تنصلت من التزاماتها

ويقول البيان انه ﻭﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ الاونروا / ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻧﺸﺄﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ،ﻓﺎﻥ ﺭﺩها كان بالمزيد ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻨﺖ ﻭﺍﻟﺎﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻲها ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ في الاردن .

مساهمة في التوطين

واعتبرت اللجان ان ﻣﻮﻗﻒ الاونروا ﻫﺬﺍ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺆﻛﺪ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻭﻣﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ، ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻭﻣﺆﺳسﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻨﻬﺎ ﻭﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﻣﺆﺧﺮﺍ ،"ﺃﻧﺎ ﻛﻬﺎﺷﻤﻲ ﻛﻴﻒ

ﺃﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ؟! ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ. ﺧﻂ ﺃﺣﻤﺮ . ﻛﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻛﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ، ﻛﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ".

اجراءات تصعيدية ضد الاونروا

ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ، اعلنت ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ

ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺿﺪ ﺳﻠﻮﻙ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وكشفت عن ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ من برنامجها التصعيدي كالتالي:

- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻢ الاونروا ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ لليوم العاشر من شهر كانون الثاني يناير المقبل

- تنفيذ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ لﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎً، ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻴﺎﻓﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﻋﻠﺎﻡ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ الاونروا ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺄﻱ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺁﺧﺮ.

- ﺳﻴﺘﻢ الﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 يناير 2022 ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ، ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ.

- ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﺭﯪﺳﺔ الاونروا ﻓﻲ منطقة ﺑﻴﺎﺩﺭ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻣﻦ

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ السابع من فبراير شباط 2022

- ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻱ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ الاونروا