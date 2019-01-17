العاهل الأردني يغرّد للثلج الذي يعم المملكة

الملك عبد الله الثاني

غرّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بمناسبة العاصفة الثلجية التي زارت الأردن وعدد من دول المنطقة مساء الأربعاء.

وعبر حسابه الرسمي في "تويتر"، كتب الملك عبد الله: "مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله".

وحققت تغريدة العاهل الأردني تفاعلا واسعا، بنحو ألف تعليق في أول ساعة من نشرها.

يشار إلى أن نحو 1.2 مليون مغرد يتابعون حساب الملك عبد الله، الذي أنشأه في آذار/ مارس من العام الماضي.