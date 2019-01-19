جمال خاشقجي حي يرزق بحسب اكاديمي سعودي

الصحفي السعودي جمال خاشقجي

زعم أكاديمي سعودي، أن الكاتب الراحل جمال خاشقجي، لا زال حيا يرزق، مشيرا إلى وجود مؤامرة تستهدف المملكة.

الأكاديمي صالح السعدون، رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية المعلمين بعرعر، والأستاذ السابق في جامعة الحدود الشمالية، قال في حسابه عبر "تويتر"، إن "الخائن جمال خاشقجي حي يرزق، ولم يمت، ولم تحدث أي جريمة بالأصل، إلا إن كان سيقتل مستقبلا وتقطع جثته في الأسابيع القادمة".

وزعم السعدون أن ما توصل إليه، هو تحليل لتغريدات مثيرة أطلقتها شخصية أمريكية، لم يسمها.

وقال: "تغريدات لشخصية أمريكية أتت بتفاصيل مدهشة ومراعاة للحقيقة القائلة بأنه ليس كل ما يعرف يقال، وخضوعا للحساسيات الوطنية العليا، فإننا لن نأتيكم بكل ماقال".

وأضاف: "ولو أتيتكم به لذهلتم أيما ذهول".

وأثارت تغريدات صالح السعدون سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال ناشطون إن الأكاديمي السعودي يحاول المزايدة على الحكومة نفسها في الوطنية، عبر نفي جريمة أرغمت الحكومة على الاعتراف بها بعد فضح أدلتها.

فيما هاجم موالون للحكومة السعودية، صالح السعدون، قائلين إنه يسيء إلى الحكومة، ويحاول إثارة بلبلة بهذه الروايات.

وكان صالح السعدون اتهم الحكومة بسجنه خمسة أيام قبل سنوات، بسبب هجومه على قطر، وتركيا.

وأوضح أن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، كانوا مسيطرين على وزارة التعليم، ضيقوا عليه، وأوقفوا ترقيته عدة مرات.