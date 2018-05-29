دول الحصار: يجب التصدي للقنوات المسيسة التي تستخدمها بعض الدول

ارشيف

طالب وزراء إعلام دول الحصار الأربع، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بالتصدي لمحاولات بعض الدول الإقليمية التدخل في شؤون الدول الأخرى عبر قنوات إعلامية "مسيسة".

جاء ذلك خلال اجتماعهم، الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد الوزراء على ضرورة التصدي "الإعلامي والفكري لمحاولات بعض الدول الإقليمية التدخل في شؤون دول المنطقة، خاصة من خلال إقامة محطات إعلامية مسيّسة لتنفيذ أجندات مشبوهة هدفها زعزعة استقرار المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحث الوزراء "وسائل زيادة التنسيق والتعاون الإعلامي بين الدول الأربع، وتحديث التصورات الإعلامية للتعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب الملف الأبرز وهو مكافحة الإرهاب"، وفقا لوام.

ولم يذكر الوزراء "الدول الإقليمية" المعنية، ولا القنوات الإعلامية التي قالوا إنها مسيسة وتخدم أجندات مشبوهة.