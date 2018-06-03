ظهور جديد لابن سلمان برفقة ابنه في قصر عمه مقرن (شاهد)

تداولت وسائل إعلام ومواقع سعودية مقطع فيديو، يُظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبرفقته ابنه سلمان، في زيارة لعمه الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود.



وظهر في الفيديو ابن سلمان لحظة وصوله إلى القصر وهو ينحني لعمه الأمير مقرن ويقبل يده، الذي خرج لاستقباله، ورحب الأخير بالضيفين قائلا لنجل ولي العهد: "أنا عم أبوك وأخو جدك".



يشار إلى أن الأمير مقرن بن عبد العزيز شغل منصب ولي العهد السعودي في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2015 إلى أبريل/ نيسان من نفس العام.



ويأتي الظهور الجديد لابن سلمان، بعدما نشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية الأربعاء الماضي، فيديو يظهر ولي العهد لأول مرة منذ حادثة إطلاق النار في قصر الخزامي، في نيسان/ أبريل الماضي.

وظهر ابن سلمان، برفقة والده الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من أمراء المناطق، في الاجتماع السنوي الخامس والعشرين، الذي عقد مساء الثلاثاء الماضي.



وكان المغرد الشهير "مجتهد" كشف قبل ظهور ابن سلمان في المقطعين الأخيرين، ما أسماها تفاصيل مثيرة عن اختفائه لأكثر من شهر خلال الفترة السابقة.



وقال "مجتهد"، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "ابن سلمان منذ اختفائه يتجول باليخت في البحر الأحمر، وينزل بعض الأحيان في أحد القصور على الساحل"، مضيفا أنه "قابل مسؤولين إسرائيليين على اليخت، وكل الأوامر الأخيرة صدرت منه بما فيها الاعتقالات، وتكذيب رئيس فرنسا".