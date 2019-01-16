مرشح ترامب لوزارة العدل: طالبو اللجوء يجب أن يبقوا خارج أمريكا

بار: نظرا لانتهاكات نظام اللجوء في الوقت الحالي أفضّل دائما التعامل مع طالبي اللجوء خارج الولايات المتحدة

أشار وليام بار، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب وزير العدل، الثلاثاء، إلى أنه من المرجح أن ينحاز إلى مسعى الإدارة لزيادة الصعوبات أمام طالبي اللجوء، قائلا للجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي إنه يؤيد فكرة بقاء طالبي اللجوء خارج الحدود الأمريكية في أثناء التعامل مع طلبات اللجوء التي قدموها.



وقال بار في أثناء جلسة التصديق على تعيينه أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ: "نظرا لانتهاكات نظام اللجوء في الوقت الحالي، أفضّل دائما التعامل مع طالبي اللجوء خارج الولايات المتحدة".