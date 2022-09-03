10 آلاف خيمة من تركيا لمتضرري فيضانات باكستان

وفرت الدولة التركية 10 آلاف خيمة لمتضرري فيضانات باكستان.

وبين وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده وجهت بتوفير 10 آلاف خيمة لإغاثة المتضررين من الفيضانات في باكستان.

وأشار صويلو في تصريح مع وزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي التركي، مراد قوروم، بعد تفقد أضرار الفيضانات في ولاية السند، إلى ان مناطق شاسعة ضربتها الفيضانات في العديد من الولايات الباكستانية، أدت إلى تعرض مليون منزل لأضرار، ونفوق أكثر من 700 ألف حيوان، وتضرر بين 40 و60 مليون شخص من السيول.

وأضاف: "غمرت المياه آلاف الكيلومترات من الطرق وعشرات آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي، وقمنا ببناء جسور إغاثة للمتضررين جوا، وعبر القطارات.

وأشار إلى أن 11 طائرة محملة بالمساعدات حطت في باكستان مع اقتراب وصول "قطار الخير" الثالث من تركيا.

وأوضح صويلو أن تركيا تسعى إلى إنشاء نظام لإدارة الكوارث في باكستان، مضيفا: " توفير الخيام والطعام أولوية الآن. ولقد وجهنا بتوفير 10 آلاف خيمة".

ولفت إلى أن المعنيين الأتراك في باكستان يسعون في الوقت الراهن إلى توفير 10 آلاف خيمة من داخل باكستان لإغاثة متضرري الفيضانات.

بدوره، قال وزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي التركي، إن باكستان شهدت تساقط أمطار بين 600 و700 كغ على المتر المربع الواحد.

وأوضح ان الأولوية الآن تتطلب توفير الغذاء والمأوى للمتضررين، مبينا تضرر أكثر من مليون منزل جراء الفيضانات.

وأعلنت السلطات الباكستانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد منذ يونيو الماضي إلى 1208 قتلى و6082 مصابا.