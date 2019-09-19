10 قتلى بهجوم سيارة مفخخة تبنته طالبان جنوب أفغانستان

أعلن حاكم ولاية زابل الأفغانية مقتل عشرة أشخاص وجرح 85 آخرين الخميس في تفجير سيارة مفخخة استهدف مبنى الاستخبارات في مدينة قلعة بجنوب أفغانستان.

وقال رحمة الله يرمال في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن “سيارة مفخخة استهدفت إدارة الأمن الوطنية الأفغانية صباح اليوم (الخميس)”.

وأضاف أن “مستشفى الولاية الذي يقع في المكان نفسه دمر”، موضحا أن “عشرة أشخاص قتلوا وجرح 85 آخرون”.

وتبنى الناطق باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي الاعتداء الذي وصفه بأنه “عملية استشهادية ضد إدارة الاستخبارات”.

وقال “نفذنا هجوما استشهاديا ضد إدارة الأمن الوطنية”، مؤكدا أن المبنى دمر بالكامل.

وتشهد أفغانستان سلسلة هجمات تتبنى حركة طالبان معظمها، وتأتي قبل انتخابات رئاسية مقررة في 28 أيلول/ سبتمبر. (أ ف ب)