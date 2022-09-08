10 قتلى جلهم نساء وأطفال بانهيار بناية سكنية في حلب

لقي عشرة أشخاص جلهم من النساء والأطفل مصرعهم اثر انهيار بناية سكنية مؤلفة من خمسة طوابق في مدينة حلب شمالي سوريا، بحسب ما اعلنته السلطات الخميس.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية انه تم "انتشال جثث ستّ نساء و3 أطفال ورجل" من تحت انقاض المبنى المنهار في حي الفردوس بحلب، مضيفة انه "تم إنقاذ طفل وامرأة .. ونقلهما إلى المشفى لتلقّي العلاج”.

ونقلت الوكالة عن قائد شرطة حلب اللواء ديب ديب قوله أنّ “البناء مؤلّف من خمسة طوابق وانهار بالكامل”.

واضاف ديب أنّه حرى "إجلاء السكّان من الأبنية المجاورة وإزالة الأنقاض”.

ومن جهته، قال رئيس مجلس المدينة معد مدلجي إنّ “سبب انهيار البناء عدم وجود أسس هندسية”، موضحا انه مقام “ضمن منطقة مخالفات تعرّضت للدمار” خلال المعارك التي شهدتها المنطقة أثناء الحرب بين قوات الحكومة وفصائل المعارضة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ “الحيّ تعرّض لقصف سابق بالبراميل المتفجّرة والصواريخ” خلال الحرب.

وتسببت الحرب في سوريا منذ بدئها في 2011، بمقتل حوالى نصف مليون شخص وتهجير ملايين آخرين داخل وخارج البلاد، وتدمير البنى التحتية في البلاد.