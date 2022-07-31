10 قتلى في زلزال ضرب الفلبين

ضرب زلزال الفلبين بحسب المجلس الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث (NDRRMC).

وأثر الزلزال على أكثر من 314 ألف شخص ووصل عدد القتلى إلى 10 أشخاص.

ومست أضرار الهزات الأرضية المذكورة، ما مجموعه 314161 شخصا، وارتفع عدد القتلى إلى 10 أشخاص وأصيب 375 شخصا بجروح.

وأفاد NDRRMC بأن الزلزال جلب الضرر لـ 228238 شخصا وخلف 6 قتلى و 320 جريحا وتم اعتبار أربعة في عداد المفقودين.

في يوم 27 يوليو، تم في الفلبين تسجيل زلزال بلغت قوته 7.0 درجة ضرب المقاطعات الواقعة في شمال غرب جزيرة لوزون في الفلبين، وكذلك المناطق المجاورة، بما في ذلك تكتل العاصمة مانيلا.

وأشار مجلس الحد من مخاطر الكوارث في الفلبين إلى أن، بؤرة الزلزال وقعت على عمق 17 كلم.