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100 مهاجر يضربون عن الطعام في مراكز الاحتجاز بفرنسا

100 مهاجر يضربون عن الطعام في مراكز الاحتجاز بفرنسا
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