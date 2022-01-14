108 قتلى بضربات على تيغراي منذ مطلع العام

قتل 108 من مدنيين على الأقل في ضربات جوية بمنطقة تيغراي بإثيوبيا منذ بداية يناير، وفق متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليز ثروسيل.

وأضافت الجمعة للصحفيين في جنيف: "قُتل 108 مدنيين على الأقل وأصيب 75 آخرون منذ بداية العام خلال الضربات الجوية التي يُشتبه أن القوات الجوية الإثيوبية نفذتها".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا، الاثنين، إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في إثيوبيا، بما في ذلك الضربات الجوية.

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون مع السلطات في إثيوبيا لإرسال مساعدة طارئة على وجه السرعة لمنطقة مخيم للنازحين في إقليم تيغراي تعرضت لضربة جوية أخرى في وقت سابق من الشهر الجاري.