11 قتيلا في اليمن وعمان نتيجة الاعصار ميكونو

اسفر الإعصار ميكونو الذي اجتاح في الايام الأخيرة جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب سلطنة عمان عن وفاة 11 شخصا على الاقل، فيما لا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين، كما ذكر مسؤولون حكوميون.

فقد انتقل الإعصار نحو المناطق الشمالية الغربية، باتجاه الربع الخالي، أحد أكبر صحارى العالم في السعودية، حيث اشارت السلطات الى رياح عنيفة وامطار غزيرة.

في عمان، تحدثت السلطات عن اربعة اشخاص لقوا حتفهم، بينهم فتاة في الثانية عشرة من العمر، فيما بلغت سرعة الرياح 170 كلم في الساعة الجمعة، خصوصا في محافظة ظفار، كما ادت الامطار الى فيضانات.

وكان الاعصار ميكونو ضرب مساء الاربعاء جزيرة سقطرى التي تبعد حوالى 350 كلم عن السواحل الجنوبية لليمن، وتسبب بمقتل سبعة اشخاص على الاقل -خمسة يمنيين وهنديان-، كما ذكر وزير الثروة السمكية في اليمن فهد كفاين.

وعثرت فرق الاغاثة على اربعة بحارة هنود، لكن ثمانية آخرين ما زالوا مفقودين.

وتم اجلاء نحو الف شخص من الجزيرة بعدما تضررت منازلهم.

وقال حاكم سقطرى رمزي محروس لوكالة فرانس برس الأحد ان الجزء الجنوبي-الشرقي للجزيرة ما زال معزولا وان السلطات تبذل جهودا للتوجه الى هناك من اجل تقييم الاضرار.

واعلنت السلطات في السلطنة الاحد عطلة من ثلاثة للإدارة والمدارس والقطاع الخاص، بما في ذلك المصارف، لان كميات كبيرة من المياه لا تزال تغمر الطرق.