11 قتيلا في حريق منزل عطلات لمعاقين ذهنيا في فرنسا

اندلع حريق في منزل عطلات لذوي الاعاقات الذهنية في شرق فرنسا الاربعاء، فيما رجحت السلطات ان 11 شخصا ممن لا يزالون في عداد المفقودين، قد لقوا حتفهم في الحريق.

والمفقودون في الحريق هم عشرة من الاشخاص المصابين باعاقات ذهنية خفيفة كانوا يمضون عطلة في المنزل الواقع في وينتزينهايم القريبة من الحدود مع المانيا بمنطقة الزاس، واحد العاملين.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة ان على الرغم من التدخل السريع والشجاع لدائرة الاطفاء (لكن) تم الابلاغ عن اصابات، مضيفا ان عمليات الانقاذ متواصلة.

والنزل المشاد وفق الطراز الالزاسي مبني من الخشب، وقد اندلعت النيران في كافة ارجائه واتت بالكامل على السقف، بحسب دائرة الاطفاء.

وبدوره اكد كريستوف مارو، امين عام الإدارة المحلية في منطقة أو-ران، ان احدا من الموجودين داخل النزل لم يتمكن من الخروج.

Eleven feared dead in France after fire in holiday home pic.twitter.com/uB7pDOYNnC — ᴄʟɪɴᴛᴏɴ ᴄʜᴀʀʟᴇꜱ 🇯🇲✌️ (@kayamanofficial) August 9, 2023

واعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعاطفه مع عائلات الضحايا، بينما اعلنت رئيسه وزرائه إليزابيت بورن عزمها التوجه الى موقع الحادث.

والنزل في الاصل كان حظيرة تم تحويلها الى بناء من طابقين على مساحة 500 متر مربع، وقد بدأت النيران في الطابق الارضي بحسب عناصر الاطفاء.

