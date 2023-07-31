أنقذ 17 شخصا.. بطولة تونسي تبهر الفرنسيين (شاهد)

أظهر الشاب التونسي المقيم في فرنسا، عز الدين حمدي، روحًا بطولية وتضحية استثنائية عندما أنقذ 17 شخصًا من حريق ضخم اندلع في عمارة سكنية بالمنطقة الجنوبية الشرقية من فرنسا.

وذكرت وسائل الإعلام التونسية والفرنسية أن حمدي خاطر بحياته لإنقاذ سكان العمارة، بينهم طفل رضيع.

وقد وقعت الحادثة يوم الجمعة في عمارة مكونة من طابقين برومانس سور إيزير، حيث شب الحريق بشكل سريع مما أدى إلى امتلاء المبنى بألسنة اللهب والدخان الكثيف، حيث كان حمدي، الذي يعمل بمخبز قريب من موقع الحادث، على استعداد لمساعدة وإنقاذ الآخرين.

دخول المبنى المحترق

وبالرغم من خطورة الموقف، دخل حمدي المبنى المحترق بعد أن استخدم سلمًا للوصول إلى النافذة، ونجح في إنقاذ 17 شخصًا عالقين بداخله، من بينهم طفل رضيع، قبل وصول فرق الإطفاء.

🇫🇷 أنقذ خباز حوالي خمسة عشر شخصًا بمن فيهم رضيع... فجر يوم الجمعة 28 يوليو، تحدى خباز النيران لإنقاذ مجموعة عالقة في حريق بأحد المباني في مدينة رومان-سور-إيزير في دروم.



في الساعة الرابعة صباحًا، وأثناء استلام رجال الإطفاء لأول مكالمة استغاثة بالحريق، لم ينتظر عز الدين حمدي،… pic.twitter.com/Ib5f7MGtPv — الأحداث الفرنسيّة 🇫🇷 (@Mhdshwaimeh) July 29, 2023

لكن الحظ لم يكن جيدًا بالنسبة لامرأة تبلغ من العمر 35 عامًا وابنتها البالغة من العمر 12 عامًا، حيث أصيبتا بحروق شديدة، حيث لم يتمكن حمدي من إنقاذهما بسبب شدة النيران.

وعبّر بابتيست ديفيز، أحد رجال الإطفاء الذين شاركوا في إخماد الحريق، عن إعجابه بشجاعة حمدي وصرّح قائلاً إن ألسنة اللهب كانت تشتعل بارتفاع 5 إلى 6 أمتار في كل مكان عند وصولهم.

وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين

ومن جانبها، عبّرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن فخرها بالشاب التونسي حمدي وبطولته، حيث قام الوزير نبيل عمار، بالاتصال الهاتفي به لتقديم التهنئة والدعم.

وأعرب عمار عن فخره وإعجابه بتصرّف حمدي البطولي، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مستقبله.

عمل حمدي البطولي أذهل الفرنسيين وخطف قلوب الناس، حيث أثنوا على تضحيته الكبيرة لإنقاذ حياة الآخرين ووقوفه بقوة وشجاعة أمام مصاعب الحريق الكبير.