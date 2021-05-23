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11 قتيلا وجريحا في إطلاق نار بولاية أوهايو

منشور 23 أيّار / مايو 2021 - 03:29
11 قتيلا وجريحا في إطلاق نار بولاية أوهايو

الحادث وقع صباح الاحد في أحد بارات مدينة يانغستاون.

قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح جراء إطلاق نار في مدينة يانغستاون بولاية أوهايو الأمريكية، حسبما كشفت قناة "سي ان ان" نقلا عن الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الحادث وقع صباح الاحد في أحد بارات المدينة، مضيفة أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن السلطات تجهد لاستجواب أكبر عدد ممكن من شهود العيان المحتملين، دون ورود تفاصيل عن مشتبه بهم أو دوافع كامنة وراء إطلاق النار.

وفي وقت سابق وردت تقارير بأن شحصين قتلا وجرح 8 آخرون في حادث إطلاق نار في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.


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