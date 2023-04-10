11 قتيلا وجريحا في اطلاق نار بمدينة لويزفيل الأميركية

اعلنت الشرطة ان خمسة اشخاص على الاقل لقوا مصرعهم واصيب ستة اخرون برصاص مسلح اطلق النار داخل مصرف في مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي الاميركية الاثنين، مضيفة ان المسلح قتل بدوره.

وقالت الشرطة خلال مؤتمر صحافي انه تاكد "مقتل خمسة أشخاص"، مضيفة ان هناك ستّة اخرين نقلوا إلى المستشفى من بينهم رجل امن.

وكانت الشرطة دعت المواطنين في وقت سابق الى تجنب المنطقة التي تشهد اطلاق النار واخذ الحيطة والحذر بسبب العدد الكبير للضحايا، قبل ان تعود لاحقا وتعلن عن انتهاء الحادث.

وقالت الشرطة انه عثر على المسلح بين القتلى في الحادث الذي وقع في القطاع 300 في إيست ماين بالمدينة.

#BREAKING: Police responding to active shooter in downtown Louisville, Kentucky; everyone asked to avoid the area

pic.twitter.com/K2kFVmaOjW — Fast News Network (@fastnewsnet) April 10, 2023

وباتت عمليات اطلاق النار الشعوائية امرا معتادا في الولايات المتحدة وذلك بسبب انتشار الاسلحة في ايدي المواطنين.

والشهر الماضي، فتحت شابة متحولة جنسيا النار داخل مدرسة مسيحية خاصة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جنوبي الولايات المتحدة، فقتلت ستة اشخاص بينهم ثلاثة اطفال قبل ان تلقى مصرعها برصاص الشرطة.

وادان الرئيس جو بايدن الحادث بوصفه "عملا بغيضا"، وداعياً الكونغرس مجدّداً إلى حظر بيع الأسلحة الهجومية للأفراد.