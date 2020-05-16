11 وفاة بكورونا في الكويت و10 بالسعودية، وفتوى جزائرية تحرّم المصافحة والقُبل في العيد

واصلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الارتفاع في العديد من الدول العربية السبت، حيث سجلت الكويت 11 حالة وفاة جديدة تلتها السعودية بعشر حالات، فيما صدرت فتوى رسمية في الجزائر بتحريم التصافح والتقبيل خلال تبادل التهاني بعيد الفطر.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، تسجيل 11 حالة وفاة بكورونا، و942 إصابة، و203 حالات شفاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و802، بينها 107 وفيات، و3 آلاف و843 حالة تعاف.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، بتسجيل 10 وفيات، وألفين 840 إصابة، وشفاء ألف و797 مريضا.

وأشار العالي، أن حصيلة الإصابات في المملكة بلغت 52 ألفا و16، منها 302 وفاة، و23 ألفا و666 حالة تعافٍ.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة حالة وفاة بكورونا، و1547 إصابة، إضافة لتعافي 242 مريضا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 30 ألفا و972، بينها 15 وفاة، و3 آلاف و788 حالة شفاء. ‎

فيما رصدت وزارة الصحة البحرينية 72 إصابة بالفيروس، وشفاء 113 مريضا.

وقالت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، إن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 6 آلاف و654، بينها 12 وفاة، وألفين و753 متعاف.

وفي تونس، أعلنت المديرة العامة لمرصد الأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي، تسجيل 3 إصابات بكورونا، بعد مرور 5 أيام دون أي إصابة.

وأوضحت بن علية، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 1035، بينها 45 وفاة، و802 حالة تعاف.

وحذرت المسؤولة التونسية من أن خطر انتشار كورونا في تونس "مازال قائما".

وقالت: "لا يمكن القول إن خطر الوباء قد زال إلا إذا تمت السيطرة عليه عالميا ومحليا، لذلك يجب الحذر والالتزام بإجراءات الحجر الصحي العام".

وأشارت بن علية، أن الحياة العادية في البلاد لن تعود في الفترة القادمة بسبب استمرار خطر تفشي الجائحة.

على ذات الصعيد، أعلن طه المتوكل، وزير الصحة بحكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، تسجيل إصابتين بكورونا بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في اليمن.

وذكر المتوكل، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة صناء، أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك إلى 4 بينها حالة وفاة.

وفي مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بلغ عدد الإصابات حتى الجمعة، 106 منها 15 وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

تحريم التهاني المباشرة بالعيد

الى ذلك، أصدرت وزارة الشؤون الدينية بالجزائر، فتوى بتحريم التغافر المباشر (التصافح والتقبيل) خلال عيد الفطر، داعية إلى إرسال التهنئة عبر وسائل الاتصال الحديثة.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الرسمية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية.

وقال البيان: "لا يجوز أن نجعل من المغافرة وصلة الأرحام سببا في حدوث العدوى وانتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "ينبغي الاكتفاء بالتهاني من خلال وسائل الإتصال الحديثة (الهاتف، والإنترنت) لضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي".

كما دعت اللجنة إلى تأجيل عمليات الختان الجماعي التي كانت تجرى في الأيام الأخيرة من رمضان إلى ما بعد نهاية جائحة كورونا.

والجمعة، أعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إن "لجنة علمية بوزارة الصحة، أوصت السلطات العليا في البلاد بفرض حظر تجوال كلي خلال عيد الفطر، لمنع الزيارات التي قد تساهم في انتشار الوباء".

وأعلنت الحكومة قبل أيام، تمديد حظر التجوال الليلي بكافة محافظات البلاد، وتعليق كافة النشاطات حتى 29 مايو/ أيار.

وحتى مساء الجمعة، سجلت الجزائر 6629 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي منهم 536 وتعافى 3271 شخصا.