12 قتيل في مواجهات بين فصائل عسكرية بالصومال

قتل 12 شخصا على الأقل في مواجهات بين فصائل متناحرة من الجيش الصومالي في مدينة بوساسو الساحلية.

وبين محمد على هاشى وهو مسؤول كبير بالشرطة في تصريحات عبر الهاتف إن "عشرات آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأكد سكان محليون أن مئات الأشخاص لاذوا بالفرار من الأحياء السكنية التي يقطنون فيها مع تصاعد أعمال العنف .

واندلعت أعمال العنف عندما رفض محمد ديانو، وهو قائد وحدة قوات خاصة لمكافحة الارهاب تلقت تدريبها في الولايات المتحدة، الانصياع لقرار حاكم إقليم بونتلاند بشمال غرب البلاد بإقالته من منصبه.

وردت حكومة الإقليم بإرسال المئات من أفراد القوات المسلحة الاقليمية لنزع سلاح الوحدة وإقالة قائدها.

وتتعرض الصومال، التي تقع في منطقة القرن الافريقي، منذ سنوات لأعمال إرهابية تقوم بها عناصر من جماعة الشباب الإسلامية المتشددة، والتي تسيطر على مساحات واسعة أٌقاليم جنوب ووسط البلاد، وكثيرا ما تشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية.