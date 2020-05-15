12% من سكان قطر مصابين بفيروس كورونا

كشفت دراسة استقصائية ميدانية أجرتها وزارة الصحة القطرية على عينة عشوائية، تتكون من 1308 أشخاص ممن لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، عن إصابة 12% من العينة بفيروس كورونا.

وقال رئيس مركز الأمراض الانتقالية في قطر، عبد اللطيف الخال، في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، إن نتيجة الدراسة الميدانية تعني أن ما نسبته 12% من أفراد المجتمع في قطر مصابون بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت "وكالة الأنباء القطرية" (قنا).

ولفت "الخال" النظر إلى أن الأسبوع الأخير شهد تزايداً في نسبة الإصابة بفيروس كورونا لدى المواطنين القطريين والمقيمين بما نسبته 50%.

بدوره قال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، اطلع عليها "الخليج أونلاين"، إن الدراسة الاستقصائية التي "أظهرت أن 11.9% كانوا مصابين بكورونا، مما يعني أن بين كل 100 شخص في المجتمع 12 شخصاً مصاباً بدون أعراض".

وأضاف: "هذا جرس إنذار حقيقي يؤكد من جديد أن عدم الالتزام بالتعليمات الصحية هو إضرار مؤكد بأمن المجتمع".

ووفق أرقام وزارة الصحة القطرية، ما تزال نسبة الإصابات الخفيفة بفيروس كورونا في قطر 94%، فيما تتركز نسبة الإصابات بالفئة العمرية بين 25 و34 عاماً، بنسبة 36%، تليها الفئة العمرية بين 35 و49، بنسبة 29%.

وأدخل 417 مصاباً، للعناية المركزة منذ انتشار فيروس كورونا في قطر، أواخر شهر فبراير الماضي، توفي منهم 14 شخصاً، وتعافى 265 مريضاً.

وما يزال 138 مريضاً يتلقون العلاج في العناية المركزة، منهم 6 حالات إصاباتهم خطيرة، ويخضعون للتنفس الاصطناعي، في حين شهد الأسبوع الأخير دخول ما بين 11 و15 حالة للعناية المركزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وتعافي 190 من المرض، وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3546 حالة، فيما بلغ مجموع الإصابات 29425، واستقر عدد الوفيات عند 14 حالة.