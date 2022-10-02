127 قتيل بأحداث شغب بمباراة الدوري الأندونيسي

توفي 127 شخصا على الأقل بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وذلك لفض أحداث شغب أعقبت مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى الأندونيسي في مقاطعة جاوة الشرقية، وفقا لما ذكرته الشرطة اليوم الأحد.

وبين قائد شرطة المقاطعة، نيكو أفينتا، إن معظم الضحايا لاقوا حتفهم جراء نقص الأكسجين خلال تدافع، بعدما اقتحم المشجعون الملعب في استاد كانجوروهان، حيث خسر الفريق المضيف أريما مالانج 2-3 أمام بيرسيبايا سورابايا، منافسه في جاوة الشرقية.

وأعلن الاتحاد الأندونيسي لكرة القدم في أعقاب الحادث تعليق جميع مباريات البطولة المتبقية لمدة أسبوع ، مشيرا إلى إن نادي أريما لن يستضيف أي مباريات أخرى في بقية الموسم.