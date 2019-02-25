13 ألف لاجئ سوري عادوا خلال 5 أشهر

اكد الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الاردن محمد الحواري ان 12373 لاجئا سوريا عادوا لبلادهم منذ الفترة الواقعة بين 15تشرين الاول 2018 ولغاية 20شباط من العام الحالي ، بحسب الارقام المسجلة لدى قائمة العائدين لدى الحكومة وسجل البيانات المسجلة لدى المفوضية.

و اكد الحواري لـصحيفة «الدستور» ان العودة كانت وما زالت طوعية واللاجئ وحده من يملك القرار بالعودة او البقاء.

كما وتتم العودة من خلال التنسيق بين السلطات الاردنية والمفوضية ، حيث اشار الحواري الى سهولة ومرونة عملية العودة ،نافيا اية قيود او معوقات عليها،كما لفت الى ان اللاجئ يملك الحرية في اتخاذ القرار دون ضغوطات ولا تدخلات من اي جهة.

الدستور الاردنيه