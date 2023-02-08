13 الف قتيل في الزلزال التركي السوري والحصيلة بارتفاع

بلغ عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي 13 الف قتيل في حصيلة ما تزال غير نهائية نظرا لوجود الالاف من المفقودين تحت الانقاض وفق احصائيات رسمية من البلدين

واكدت السلطات التركية أن عدد القتلى في البلاد ارتفع إلى 9057 شخصًا، كما اشارت الى وجود 60 ألف جريح، في حين ارتفع عدد القتلى في عموم سوريا إلى 3300، وهي أرقام أعلنتها وزارة الصحة السورية وفرق إنقاذ في الشمال السوري.

وتتواصل عمليات الإنقاذ فيما تستمر الهزات الارتدادية للزلزال المدمر وهو ما اثار مخاوف السكان الذين هجروا منازلهم الى الحقول والبساتين على الرغم من الجو البارد

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى وما ساهم في ارتفاع عدد الضحايا وجود السكان في منازلهم في اوقات الليل