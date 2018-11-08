المسلح قام بإلقاء قنابل دخان قبل أن يبدأ بإطلاق النار داخل الملهى

أسفر إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية كاليفورنيا الأميركية الخميس عن مقتل 13 شخصا بمن فيهم المهاجم وإصابة آخرين، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وحسب وكالة "أسوشييتيد بريس" قال شريف مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا "إن 13 شخصا قتلوا في الملهى الليلي بمن فيهم منفذ إطلاق النار ونائب شريف المقاطعة".

وذكر موقع "فينتورا كاونتي ستار"، أن "بضعة أشخاص أصيبوا حين قام مسلح بإطلاق النار، حيث أطلق نحو 30 رصاصة على حانة بوردرلاين في منطقة ثاوسند أوكس بمقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا".

ولفت الموقع إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى فتح رجل النار من سلاح نصف آلي على الحانة"، وأن "ضابطا واحدا أصيب على الأقل، وهو نائب شريف المقاطعة بعد استدعاء العشرات من رجال الشرطة لموقع الحادث".

وحسب المصادر المحلية فإن عددا كبيرا من طلاب الجامعة كانوا في الحانة لحظة وقوع الحادث.

وقال شهود عيان إن المسلح قام بإلقاء قنابل دخان قبل أن يبدأ بإطلاق النار داخل الملهى، الذي يستقطب محبي الرقص وموسيقى "الكانتري" الريفية.