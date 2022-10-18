13 قتيلا حصيلة تحطم المقاتلة الروسية وفيديوهات توثق لحظة الكارثة

ارتفع الى 13، بينهم ثلاثة أطفال، عدد قتلى حادثة تحطم المقاتلة الروسية فوق بناية سكنية جنوبي البلاد الثلاثاء، والتي وثقت تسجيلات فيديو لحظة وقوعها.

واعلنت وزارة الحالات الطارئة بعد ساعات من العمل المضني ان عمليات البحث عن الضحايا والناجين في حادث تحطم الطائرة وهي من طراز سوخوي-34 قد انتهت، وانها عثرت على جثث 13 شخصا من ضمنهم الاطفال الثلاثة.

وتسبب سقوط المقاتلة أثناء طلعة تدريبية في اشتعال النيران في المبنى المؤلف من تسع طبقات في مدينة ييسك على بحر آزوف قرب الحدود الأوكرانية. وتقدر السلطات عدد قاطني المبنى بزهاء 900 شخص.

والتهم الحريق الضخم الذي تسبب فيه الوقود المحمل في المقاتلة خمسا من طبقات المبنى التسع.

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا وفُقد ستة آخرون بعد اصطدام طائرة مقاتلة روسية بمبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة ييسك بجنوب روسيا pic.twitter.com/Z6MmsQnDGi — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 17, 2022

ونقلت وكالات انباء روسية عن وزارة الدفاع قولها ان سبب تحطم المقاتلة هو احتراق أحد المحركات بعد اشتعاله خلال الإقلاع،

واشارت الوزارة الى ان طاقم المقاتلة تمكن من النجاة بعدما قفز منمها بالمظلات قبل سقوطها، علما ان المجال الجوي حول جنوب روسيا.مغلق منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

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تحطم مقاتلة روسية من طراز SU-34 على شقة في مدينة ييسك الروسية. نجا الطيار.#اوكرانيا_روسيا #فريق_مجاهدون pic.twitter.com/7gqK5mYC1K — صحفي من أتلانتا البلد (@BGhonym) October 18, 2022

وعقب اطلاعه على الحاجث، اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهاته الى وزيري الصحة والحالات الطارئة وف بالتوجّه إلى الموقع في مدينة بيسك، بحسب ما اعلنه الكرملين في بيان .

كما فتحت لجنة التحقيق الروسية التي تنظر في الجرائم الخطيرة، تحقيقا جنائيا في الحادث، وفقا ما اعلنته في بيان.

يذكر ان أربعة أشخاص لقوا مصرعهم خلال طائرة عسكرية في مدينة ريازان جنوب شرقي موسكو في حزيران/ يونيو الماضي.

وحوادث الطائرات المدنية والعسكرية الروسية شائعة وتعود في معظمها الى اعطال فنية.