13 قتيلا وجريحا من الشرطة العراقية في هجوم ل"داعش" .. صور

أسفر هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" شمال بغداد، عن مقتل 6 من عناصر الشرطة العراقية، وإصابة 7 آخرين، بحسب ما افاد مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر، إن مجموعة من عناصر داعش كانوا يستقلون 3 مركبات، شنوا هجوما الليلة الماضية على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في محافظة صلاح الدين

أن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش يستقلون ثلاث سيارات، شنوا هجوما الليلة الماضية على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "سبعة عناصر آخرين أصيبوا بجروح".

وتاليا أسماء القتلى:

هادي الحربي - لواء 17 - الفوج الرابع

صبار الغريري - لواء 17 - الفوج الرابع

هريبد الزيادي - لواء 17 - الفوج الرابع

كرار رياض الظالمي - لواء 17 - الفوج الرابع

محسن الزيادي - لواء 17 - الفوج الرابع

سيد محمود - لواء 17 - الفوج الرابع