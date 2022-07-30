13 مصابا بانفجار قنبلة يدوية أثناء مباراة بكابل

تعرض 13 شخصا لجروح إثر انفجار قنبلة يدوية خلال مباراة للعبة الكريكيت بالعاصمة الأفغانية كابل.

وأفاد مستشفى الطوارئ في تغريدة، أن انفجارا في ملعب الكريكيت الدولي أدى إلى إصابة 13 متفرجا.

وأوضح المستشفى، الذي تديره إيطاليا، أن 12 من المصابين يتلقون العلاج، بينما غادر مصاب آخر المستشفى بعد تلقيه العلاج على الفور.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادث.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل خالد زدران إن المباراة توقفت لفترة وجيزة بسبب الانفجار، لكنها استمرت في وقت لاحق، حسب الوكالة.

وأدان رامز الأكبروف، نائب منسق بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، في بيان، الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال الأكبروف الذي كان حاضرا في الملعب، إن الانفجار “تذكير مرعب بالعنف المروع والمفاجئ الذي لا يزال السكان في أفغانستان يتعرضون له”.