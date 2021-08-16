1300 قتيل حصيلة زلزال هايتي

أسفر زلزالهايتي البالغ قوته 7,2 درجات عن مقتل نحو 1300 شخص وإصابة أكثر من 5700.

وواصلت فرق الإنقاذ الأحد في البحث عن ناجين.

وضرب الزلزال هايتي السبت قرابة الساعة 08,30 (12,30 ت غ)، على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كيلومتراً عن العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبانٍ علق مئات تحت أنقاضها.

وعمل السكّان على انتشال جرحى عالقين تحت الأنقاض، في جهود أشاد بها الدفاع المدنيّ، مؤكّداً أنّ “عمليّات التدخّل الأولى (…) أتاحت سحب كثيرين من تحت الأنقاض”.

وتبذل المستشفيات القليلة في المناطق المتضرّرة جهوداً شاقّة لتقديم الإسعافات.

وتفقّد رئيس الوزراء أرييل هنري على متن مروحيّة المناطق الأكثر تضرّراً، معلناً السبت حال الطوارئ لمدّة شهر في المقاطعات الأربع المتضرّرة من الكارثة.