14 سنة حبس لطبيب مصري كاد يقتل شريكته خلال "جلسات طرد الجن"

في بريطانيا، حكمت محكمة شيفيلد الملكية ببريطانيا بسجن طبيب من أصل مصري لمدة 14 سنة بعد إدانته بحقن شريكته بمادة سامة "في إطار طقوس لطرد الأرواح الشريرة".

والطبيب حسام متولي شرع في قتل شريكته كيلي ويلسون من خلال حقنها بمخدرات في عدة جلسات في منزلهما في غريمسبي.

واستمعت المحكمة لأقوال متولي الذي اتهم شريكته بأنها تحت سيطرة أرواح شريرة.

Doctor Hossam Metwally who was found guilty of nine offences and pleaded guilty to a further two at Sheffield Crown Court on Friday 6 August, has today, Monday 20 September, been sentenced to 14 years and six months in prison.



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وأدانت المحكمة الطبيب بثماني تهم، من بينها الحقن بمادة ضارة والاحتيال، كما ثبتت إدانته أيضا في اتهامات استراق النظر بعد اكتشاف كاميرا مخبأة في غرفة تبديل ملابس النساء في عيادته الخاصة.

وعلى مدار 8 أسابيع، استمعت هيئة المحلفين إلى مزاعم حسام متولي التي تضمنت اعتقاده بوجود كائنات أو "جن" داخل جسم شريكته وأنه كان يحاول إخراجه بقراءة آيات من القرآن ورش مياه وزيوت مباركة على بشرة ويلسون.

وألقي القبض على متولي بعد أن دخلت ويلسون في غيبوبة في الرابع من يوليو عام 2019، حيث كانت على وشك الإصابة بذبحة صدرية، ما تطلب نقلها إلى المستشفى.