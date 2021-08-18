15 ألف أمريكي عالقون في أفغانستان

مازال حوالي 15 ألف أمريكي عالقين في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على البلاد.

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت هذا الأمر للمرة الأولى، مشيرة إلى أن حوالي 10 آلاف إلى 15 ألف مواطن أمريكي ما زالوا عالقين في أفغانستان.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن موظفي مجلس الشيوخ قولهم إنهم أبلغوا بأن الإدارة ليس لديها خطة لإجلاء المواطنين الأمريكيين خارج كابل بسبب نقاط التفتيش التابعة لطالبان.

وقالت الحكومة الأمريكية، الاثنين، إنها مستعدة لنقل أكثر من 20 ألف أفغاني مرشحين للحصول على تأشيرات المهاجرين الخاصة إلى القواعد الأمريكية.

وأعلن مسؤولون أمريكيون أنه بحلول ليلة الثلاثاء، تم إجلاء حوالي 1100 مواطن أمريكي ومقيمين دائمين وعائلاتهم في 13 رحلة جوية.

وانهار الجيش والحكومة الأفغانية مع انسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الصراع.

وبعد استسلام القوات الأفغانية لحركة طالبان وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد يوم الأحد ، تجمعت حشود من الناس في مطار كابل الدولي في محاولة يائسة للخروج من البلاد.